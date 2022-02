Spider-Man: Miles Morales è la terza esclusiva PlayStation più venduta negli USA

Marvel's Spider-Man: Miles Morales è la terza esclusiva PlayStation più venduta di sempre negli USA, stando agli ultimi dati raccolti da NPD e basati unicamente sugli incassi totalizzati finora.

Pubblicato nel novembre del 2020, Marvel's Spider-Man: Miles Morales (recensione) occupa ancora la sesta posizione nella classifica dei giochi più venduti negli USA a gennaio 2022, il che restituisce un'idea piuttosto chiara di quanto vada forte questo franchise.

Nello specifico, l'attuale top 3 delle produzioni pubblicate da Sony che hanno incassato di più vede al primo posto Marvel's Spider-Man, seguito da God of War e poi appunto da Marvel's Spider-Man: Miles Morales, in terza posizione.

Il sodalizio fra Sony e Marvel continua dunque a produrre risultati straordinari, come successo di recente al cinema con Spider-Man: No Way Home, che ha incassato oltre 1,37 miliardi di dollari e ha battuto tutti i record per quanto concerne il periodo di pandemia.

Immaginiamo dunque che l'attesa dei fan sia davvero febbricitante nei confronti di Marvel's Spider-Man 2, il cui trailer ha superato i 20 milioni di visualizzazioni su YouTube.