Classifica dei giochi più venduti in USA a gennaio 2022: PC, PlayStation, Switch e Xbox

Matt Piscatella di NPD ha indicato la classifica di vendita USA dei giochi per il mese di gennaio 2022. Possiamo vedere la classifica complessiva (PC e console) e quelle parziali per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Prima di tutto, abbiamo modo di vedere la classifica dei giochi più venduti su tutte le piattaforme. La classifica si basa sui dati fisici e digitali (eShop, Steam, PS Store, Xbox Store). La classifica non è stilata in base al numero di copie vendute ma in base alle vendite in dollari.

Leggende Pokémon Arceus (dati digitali esclusi) Call of Duty Vanguard Monster Hunter Rise Madden NFL 22 God of War (2018) Marvel's Spider-Man Miles Morales FIFA 22 Mario Kart 8 Deluxe (dati digitali esclusi) Rainbow Six Extraction Battlefield 2042 Pokémon Diamante Lucente / Perla Splendente (dati digitali esclusi) Far Cry 6 Minecraft NBA 2K22 Mario Party Superstars (dati digitali esclusi) Animal Crossing New Horizons (dati digitali esclusi) Forza Horizon 5 Halo Infinite Super Smash Bros. Ultimate (dati digitali esclusi) Call of Duty Black Ops Cold War

Come potete vedere, la classifica software complessiva include tutti i più importanti titoli degli ultimi mesi e anni. Come sempre, i giochi Nintendo mancano dei dati digitali (in quanto la compagnia di Kyoto non li condivide), quindi è possibile che alcuni di questi giochi siano in realtà in posizione superiore. Il fatto che, anche solo con i dati fisici, Leggende Pokémon Arceus sia primo, è indicativo del livello di successo registrato dal gioco.

Il pokémon adibito al volo di Leggende Pokéon Arcues

Vediamo ora i dati di vendita dei giochi Nintendo Switch negli USA a gennaio 2022:

Leggende Pokémon Arceus (dati digitali esclusi) Mario Kart 8 Deluxe (dati digitali esclusi) Pokémon Diamante Lucente / Perla Splendente (dati digitali esclusi) Mario Party Superstars (dati digitali esclusi) Animal Crossing New Horizons (dati digitali esclusi) Super Smash Bros. Ultimate (dati digitali esclusi) Just Dance 2022 The Legend of Zelda Breath of the Wild (dati digitali esclusi) Super Mario 3D World (dati digitali esclusi) New Super Mario Bros. (dati digitali esclusi)

Come potete vedere, con la sola esclusione di Just Dance 2022, sono i giochi first-party a dominare la classifica di Switch.

Passiamo invece alla classifica di PlayStation, sempre per gennaio 2022 negli USA:

Call of Duty Vanguard Marvel's Spider-Man Miles Morales Madden NFL 22 FIFA 22 Rainbow Six Extraction Ghost of Tsushima Marvel's Spider-Man Battlefield 2042 NBA 2K22 (dati digitali esclusi) Far Cry 6

Nel caso di PlayStation, vi sono tre giochi first party, seguiti dai più grandi nomi videoludici in termini di sport e sparatutto.

Infine, ecco la classifica dei giochi più venduti su Xbox:

Call of Duty Vanguard Madden NFL 22 Far Cry 6 Battlefield 2042 Halo Infinite Forza Horizon 5 Rainbow Six Extraction NBA 2K22 (dati digitali esclusi) FIFA 22 Call of Duty Black Ops Cold War

In questo caso, i giochi esclusivi Xbox in classifica sono due, seguiti dai soliti giochi sportivi e sparatutto.

Infine, ecco le vendite del mercato hardware USA di gennaio 2022: PS5 è la più venduta.