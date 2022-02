Il Cortocircuito torna oggi: parleremo di Nintendo Direct, NVIDIA, ARM e Microsoft

Il Cortocircuito torna oggi alle 17.00 con una nuova puntata, rigorosamente in diretta, in cui parleremo del Nintendo Direct, della questione ARM / NVIDIA ma anche di Microsoft.

In compagnia del dinamico trio composto da Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino, e con l'eventuale partecipazione in collegamento di Marco Perri, andremo ad analizzare gli annunci del Nintendo Direct e il loro peso specifico, ragionando sull'attuale line-up di Nintendo Switch per il 2022.

Se il tempo ce lo consentirà, parleremo inoltre dell'acquisizione saltata di ARM da parte di NVIDIA, un'operazione che costerà al produttore di GPU ben 1,25 miliardi di dollari di penale e che dimostra come questo tipo di manovre non sempre vadano a buon fine.

Infine, sempre se sarà possibile, discuteremo dell'aggiornamento delle policy di distribuzione e apertura della piattaforma di Microsoft, e di ciò che significa per il mercato videoludico: cosa cambierà esattamente?

Il Cortocircuito, l'artwork della puntata di oggi

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!