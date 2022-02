Nintendo Direct, 9 febbraio 2022: tutti i giochi annunciati per Switch

Come sempre, è stato un Nintendo Direct denso di annunci e sorprese quello odierno. Oggi, 9 febbraio 2022, Nintendo ha annunciato molteplici giochi, oltre ad aver dato conferme su una serie di titoli in arrivo nei prossimi mesi. Vediamo quindi tutto quello che è stato svelato dalla compagnia di Kyoto.

Partiamo dalle saghe più importanti del mondo Nintendo, come Fire Emblem, che vedrà l'arrivo di Fire Emblem Warriors: Three Hopes, un nuovo musou presentato con trailer gameplay e data di uscita. Fortunatamente non manca poco!

Durante l'evento abbiamo anche avuto modo di scoprire che Xenoblade Chronicles 3 è in arrivo: anche in questo caso, abbiamo avuto la possibilità di vedere un trailer e scoprire il periodo d'uscita.

C'è poi stato spazio per Nintendo Switch Sports, nuovo capitolo della serie Wii Sports che sembra portare con sé tutto lo spirito del famoso e amato titolo sportivo della vecchia console Nintendo.

Gli amanti dello sport avranno anche modo di giocare a Mario Strikers Battle League Football: ecco trailer e data di uscita presentati al Nintendo Direct del 9 febbraio 2022.

C'è poi stato spazio per Mario Kart 8 Deluxe - Pass percorsi aggiuntivi, un pacchetto di espansione che includerà 48 percorsi rimasterizzati tratti da diversi titoli della serie: interessante anche il metodo di vendita!

Vediamo poi anche alcune novità su Splatoon 3, che arriverà questa estate. Durante il Nintendo Direct del 9 febbraio 2022 abbiamo avuto modo di vedere una nuova modalità cooperativa a base di salmoni.

Torna a mostrarsi anche Kirby e la terra perduta, con un nuovo trailer che ci ricorda le caratteristiche fondamentali del nuovo gioco d'azione ed esplorazione di Nintendo Switch.

Come non citare poi l'arrivo di Portal: Collezione da compagnia, una raccolta dei due giochi della saga di Valve: ecco trailer e periodo di uscita.

Ci sono poi molti altri giochi annunciati o mostrati durante il Nintendo Direct del 9 febbraio 2022, come: