Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, trailer e data di uscita dal Nintendo Direct

In occasione del Direct di febbraio 2022, Nintendo ha annunciato la data di uscita di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp e svelato nuovi dettagli sui contenuti che saranno presenti in questa riedizione.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sarà disponibile a partire dall'8 aprile 2022 in esclusiva Nintendo Switch, confermando così il leak dell'eShop di alcune settimane fa.

Tra le novità introdotte in questa riedizione troviamo l'aggiunta del doppiaggio per tutti i capitani, una campagna inedita per Advance Wars 2, opzioni per velocizzare il gioco o riavvolgere la partita in qualsiasi momento. Non mancano poi delle modalità aggiuntive, con la Battaglia con punteggi, ma probabilmente quella più interessante è il multiplayer in locale e online con cui sfidare amici e altri giocatori.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp è una versione remake per Nintendo Switch dei due capitoli originali usciti su Game Boy Advance. Oltre alle novità riportate qui sopra, non manca un comparto grafico aggiornato e ripensato per la console ibrida della grande N.

Come accennato in apertura il gioco sarà disponibile a partire dall'8 aprile 2022. Che ne pensate? Approfitterete di questa riedizione per giocare due grandi classici dell'era GBA?