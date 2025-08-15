Borderlands 4 per Nintendo Switch 2 sarà privo di una funzionalità importante

Borderlands 4 non avrà la modalità cooperativa in split-screen su Nintendo Switch 2: lo conferma la pagina delle FAQ ufficiali del gioco, sottolineando tuttavia che sulla nuova console ibrida saranno presenti tutte le altre funzionalità.

"I giocatori di Switch 2 avranno la stessa entusiasmante esperienza di Borderlands 4 delle altre piattaforme, ad eccezione dell'opzione split-screen e sì, avranno un crossplay completo con Epic, Steam, PlayStation 5 e Xbox X|S!", recita il sito di Borderlands.

La cooperativa a schermo condiviso sarà appunto disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S: una differenza certamente legata alla complessità di questa opzione, considerando che su Nintendo Switch 2 si è già dovuto scendere a compromessi sul fronte del frame rate.

È chiaramente un peccato che una console disegnata con in mente anche il multiplayer in locale non possa garantire tale funzionalità in Borderlands 4, ma parliamo appunto di un titolo tecnicamente esigente, che non a caso salterà le piattaforme di precedente generazione.