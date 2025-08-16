Il cosplay di Aglaea da Honkai Star Rail di bellatrixaiden rappresenta perfettamente la semidea della bellezza

L'universo di Honkai: Star Rail è un mosaico di personalità affascinanti, ciascuna con la propria storia, estetica e aura. È proprio questa ricchezza che alimenta la creatività dei fan e stimola i cosplayer. A questo proposito, oggi vi proponiamo il cosplay di Aglaea firmato da bellatrixaiden.

Nel vasto universo di Honkai: Star Rail, Amphoreus è un pianeta ispirato all'antica Roma e Grecia, dove si intrecciano divinità, profezie e poteri ancestrali. Dopo che i Titani, un tempo protettori, si sono trasformati in nemici dell'umanità, alcuni individui hanno ereditato le loro fiamme divine - i cosiddetti Chrysos Heirs - diventando semidei dotati di abilità straordinarie. Tra questi spicca Aglaea, una semidea che incarna il potere del Titano del Romanticismo, simbolo di bellezza e amore. Elegante, misteriosa e a tratti apparentemente fredda, Aglaea è la guida di Okhema, l'ultima città sacra di Amphoreus.