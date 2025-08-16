Cosa giocherete questo weekend? Echoes of the End o Warhammer 40.000: Dawn of War?

Siamo nel pieno dell'estate, e il ritmo delle nuove uscite si è fatto più lento. Tuttavia, non mancano alcune novità interessanti, e questo è il momento perfetto per recuperare titoli usciti nelle scorse settimane o per iniziare finalmente a sfoltire il backlog.

Il fine settimana è arrivato, e quest'anno molti avranno approfittato del ponte di Ferragosto per concedersi un po' di meritato riposo dagli impegni lavorativi. L'ideale, in questi casi, è cercare sollievo dall'afa al mare o in montagna - ma tra i nostri lettori, c'è sicuramente chi preferirà dedicarsi alla propria passione per i videogiochi. E allora, come da tradizione, vi rivolgiamo la nostra domanda di rito: cosa giocherete questo weekend?

Le novità dell'ultima settimana

Tra le novità degli ultimi giorni, segnaliamo Echoes of the End, un action adventure in terza persona che unisce una narrazione matura e coinvolgenti a combattimenti frenetici e spettacolari. Ambientato in un mondo fantasy originale ispirato ai paesaggi islandesi, il gioco racconta la storia di Ryn, una guerriera dotata di un potere magico tanto devastante quanto instabile, in missione per salvare suo fratello dalle grinfie di un impero spietato. Tra sfide, ambientazioni mozzafiato ed enigmi da risolvere il gioco si ispira a classici del genere come God of War, tuttavia, come spiegato anche nella nostra recensione, il gioco di Myrkur Games mostra il fianco a tanti problemi tecnici e una generale mancanza di rifinitura.

Altra novità della settimana è Drag x Drive, la nuova esclusiva Nintendo Switch 2 che mette in scena partite di basket su carrozzina tra due squadre da tre giocatori. Le regole di base seguono quella della pallacanestro, con la peculiarità del gioco che risiede nell'uso dei controller Joy-Con 2 in modalità mouse: ognuno controlla una ruota e quindi sono necessari movimenti specifici per avanzare e girare, mentre i tiri si eseguono mimando il movimento con le mani sfruttando i sensori. Un'idea sicuramente con tanto potenziale, che purtroppo non è stato sfruttato: come spiegato nella nostra recensione, Drag x Drive è un progetto confusionario, senza un reale pubblico di riferimento, e minato da un numero di contenuti esigui e un art design davvero poco ispirato.

Infine, Warhammer 40.000: Dawn of War - Definitive Edition è la riedizione migliorata del celebre strategico in tempo reale ambientato nell'universo cupo e brutale del 41° millennio. Include tutte le espansioni, nove fazioni giocabili, oltre 100 mappe e quattro campagne complete. Con grafica aggiornata, supporto per sistemi moderni e un Mod Manager integrato, offre un'esperienza profonda e coinvolgente, ideale sia per i veterani della serie che per i nuovi comandanti in cerca di guerra galattica.

E dunque, voi con quali giochi passerete il fine settimana? Giocherete alle novità delle ultime settimane o state sfoltendo il backlog?