2

Crimson Desert torna a mostrarsi in un lungo video gameplay con tanta azione e un nuovo boss

Perl Abyss ha presentato un video gameplay di Crimson Desert con sequenze di gioco tratte dalla demo che sarà disponibile alla Gamescom e al PAX West.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   16/08/2025
Il protagonista Kliff e altri personaggi di Crimson Desert
Pearl Abyss ha pubblicato un video gameplay di circa tredici minuti del suo ambizioso action GDR fantasy Crimson Desert, offrendo un assaggio della demo che sarà disponibile per i visitatori dell'imminente edizione 2025 della Gamescom di Colonia e del PAX West di Seattle in programma per inizio settembre.

La versione di prova e il filmato sono tratti da una porzione specifica del gioco, in cui Kliff arriva a Calphade alla ricerca di Greymane Oongka, uno dei suoi compagni più fidati. Sfortunatamente, giunge nel momento peggiore: la regione è scossa da una ribellione guidata da Cassius Morten, ex alleato dei Greymane, intenzionato a rovesciare il lord locale, il marchese Stefan Lanford. Kliff decide quindi di unirsi alla battaglia.

Per giocare a Crimson Desert dovremo attendere più a lungo del previsto

Il video si apre con una fase più tranquilla, in cui Kliff e l'esercito della resistenza si preparano allo scontro. Segue poi un'intensa sequenza di combattimenti tra fiamme, palle di cannone e scontri corpo a corpo, dove Kliff sfoggia spettacolari abilità elementali basate su fuoco e ghiaccio. Il tutto culmina nello scontro con Cassius Morten, un boss coriaceo capace di mettere in difficoltà il giocatore grazie alla sua imponente stazza e alle devastanti combinazioni di attacchi con mazza chiodata e scudo.

Come forse già saprete, Crimson Desert non uscirà nel corso di quest'anno: pochi giorni fa Pearl Abyss ha annunciato il rinvio, fissando la nuova finestra di lancio per l'inizio del prossimo anno su PS5, Xbox Series X|S e PC. In ogni caso, il titolo sembra ormai in una fase avanzata di sviluppo, e la Gamescom, in programma dal 20 al 24 agosto, ci offrirà un assaggio concreto di ciò che ci aspetta nel gioco completo.

