Crimson Desert torna a mostrarsi in un lungo video gameplay con tanta azione e un nuovo boss

Pearl Abyss ha pubblicato un video gameplay di circa tredici minuti del suo ambizioso action GDR fantasy Crimson Desert, offrendo un assaggio della demo che sarà disponibile per i visitatori dell'imminente edizione 2025 della Gamescom di Colonia e del PAX West di Seattle in programma per inizio settembre.
La versione di prova e il filmato sono tratti da una porzione specifica del gioco, in cui Kliff arriva a Calphade alla ricerca di Greymane Oongka, uno dei suoi compagni più fidati. Sfortunatamente, giunge nel momento peggiore: la regione è scossa da una ribellione guidata da Cassius Morten, ex alleato dei Greymane, intenzionato a rovesciare il lord locale, il marchese Stefan Lanford. Kliff decide quindi di unirsi alla battaglia.
Per giocare a Crimson Desert dovremo attendere più a lungo del previsto
Il video si apre con una fase più tranquilla, in cui Kliff e l'esercito della resistenza si preparano allo scontro. Segue poi un'intensa sequenza di combattimenti tra fiamme, palle di cannone e scontri corpo a corpo, dove Kliff sfoggia spettacolari abilità elementali basate su fuoco e ghiaccio. Il tutto culmina nello scontro con Cassius Morten, un boss coriaceo capace di mettere in difficoltà il giocatore grazie alla sua imponente stazza e alle devastanti combinazioni di attacchi con mazza chiodata e scudo.
Come forse già saprete, Crimson Desert non uscirà nel corso di quest'anno: pochi giorni fa Pearl Abyss ha annunciato il rinvio, fissando la nuova finestra di lancio per l'inizio del prossimo anno su PS5, Xbox Series X|S e PC. In ogni caso, il titolo sembra ormai in una fase avanzata di sviluppo, e la Gamescom, in programma dal 20 al 24 agosto, ci offrirà un assaggio concreto di ciò che ci aspetta nel gioco completo.