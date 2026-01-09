Crimson Desert è enorme, i codici per le recensioni arriveranno un mese prima

Stando a quanto lasciato intendere da Pearl Abyss nel corso di un'intervista, Crimson Desert è enorme e i codici per le recensioni arriveranno un mese prima, così da concedere alla stampa il tempo necessario per completare il gioco.

"Sto concedendo alle persone un mese di tempo con il gioco", ha spiegato il responsabile marketing Will Powers. "Penso che ne avrete bisogno". Considerando che l'uscita di Crimson Desert è fissata al prossimo 19 marzo, immaginiamo che l'obiettivo sia quello di far pervenire il grosso dei review code verso la metà di febbraio.

Il motivo di questa scelta è duplice: "Uno, perché voglio che le persone passino tempo dentro il gioco; e due, perché so che abbiamo un calendario di uscite molto fitto e non voglio che la gente inizi a dare priorità a un titolo piuttosto che a un altro. E dover scrivere recensioni di fretta non gioverebbe a nessuno."

Naturalmente non è detto che alla fine ciò accada davvero: le fasi finali della produzione sono spesso concitate, si scoprono problemi all'ultimo momento e capita che l'invio dei codici finisca per slittare, ma speriamo ovviamente che non sia questo il caso.