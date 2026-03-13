Crimson Desert: l'edizione fisica PS5 richiede il download obbligatorio di 48GB per l'avvio

In effetti, la versione digitale del gioco di Pearl Abyss a monta a circa 150 GB, una quantità difficilmente contenibile all'interno di un supporto ottico attuale, e infatti Crimson Desert sembra avere dati spezzati tra il disco e il download obbligatorio.

Siamo ormai molto vicini al lancio di Crimson Desert e stanno emergendo vari dettagli sull'uscita di questo mastodontico action RPG, compreso il fatto che, a quanto pare, anche la versione fisica per PS5 richiederà un download obbligatorio di 48 GB di dati solo per essere avviato.

Una prima connessione obbligatoria, poi è possibile giocare offline

Secondo alcune testimonianze, sembra che nel Blu-ray vi siano circa 77 GB di dati, richiedendo gli ulteriori 48 GB attraverso un download obbligatorio durante l'installazione iniziale, senza il quale sembra non sia possibile procedere con questa e quindi avviare il gioco.



Questo significa anche che una connessione internet è di fatto obbligatoria per poter avviare Crimson Desert almeno una prima volta, ma su questo fronte arrivano buone notizie per coloro che non gradiscono la connessione online.

Pearl Abyss ha infatti confermato che il download iniziale aggiuntivo è necessario, ma anche riferito che Crimson Desert può poi essere giocato completamente offline dopo la prima installazione, dunque la connessione è obbligatoria necessariamente per il primo avvio ma dopo non è più indispensabile.

In sostanza, siamo di fronte a una situazione simile a quella delle famigerate schede con chiave di gioco per Nintendo Switch 2, con una distribuzione dei dati mista anche in questo caso e, di fatto, il disco di gioco che non funziona da solo, senza una connessione internet e un download aggiuntivo.

Se non altro, sembra trattarsi di una necessità riguardante solo l'installazione iniziale, con il gioco che potrà comunque essere utilizzato completamente offline, almeno per quanto riguarda la versione PS5. A questo proposito, vi ricordiamo data e orario di lancio e preload delle copie digitali, oltre ai requisiti PC e le modalità grafiche su PS5, PS5 Pro e Xbox.