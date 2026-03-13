Preordina 007 First Light + Accesso anticipato per PC, in sconto su Instant Gaming: azione, località mozzafiato e divertimento

Se sei alla ricerca di nuove avventure di spionaggio, 007 First Light + Accesso anticipato per PC è in sconto su Instant Gaming a 60,99 € invece di 70 €. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Purtroppo il prezzo è ancora alto, ma se dovesse calare prima dell'uscita Instant Gaming rimborserà la differenza. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam (il gioco uscirà il 27 maggio). Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Azione, spionaggio e tanto altro ancora
Prima di tutto, preordinando questo gioco avrai diritto all'accesso anticipato di 24 ore, quindi potrai iniziare a giocare un giorno prima. Inoltre, il bonus del preordine include l'aggiornamento alla Deluxe Edition. In questa nuova avventura vestirai i panni di un giovane James Bond che dovrà sventare un imminente colpo di stato. Scoprirai una storia indipendente e reinventata sulle origini del protagonista, nonché sugli eventi che lo hanno poi trasformato nel migliore agente in assoluto.
Aspettati missioni altamente adrenaliniche, guida di veicoli, azioni cinematografiche e diverse tattiche da sfruttare, che si tratti di infiltrarsi, camuffarsi o usare pugni e armi da fuoco. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra anteprima.