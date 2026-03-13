Preordina 007 First Light + Accesso anticipato per PC, in sconto su Instant Gaming: azione, località mozzafiato e divertimento

Se sei alla ricerca di nuove avventure di spionaggio, 007 First Light + Accesso anticipato per PC è in sconto su Instant Gaming a 60,99 € invece di 70 €. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Purtroppo il prezzo è ancora alto, ma se dovesse calare prima dell'uscita Instant Gaming rimborserà la differenza. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam (il gioco uscirà il 27 maggio). Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.