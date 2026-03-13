Hawked chiude per sempre: prima su PC, poi su console

Quindi è riuscito a durare per poco più di due anni, prima della cancellazione. Guardando gli accessi su SteamDB, non è difficile capire le motivazioni di questa scelta: nelle ultime settimane i picchi massimi di giocatori non hanno superato le 50 unità, con il gioco che ha viaggiato per mesi rimanendo sotto i 100 giocatori contemporanei. Considerando che il picco massimo è stato di 2.544 giocatori, la situazione non stupisce più di tanto.

My.Games ha annunciato la chiusura di Hawked , che avverrà prima su PC, quindi su console. Si tratta di un extraction shooter live service lanciato il 15 febbraio 2024 che non è mai decollato.

Il messaggio degli sviluppatori

"La missione GRAIL si avvicina alla fine, poiché X-Isle svanirà presto. Il team MY.GAMES ha preso la difficile decisione di interrompere i servizi di HAWKED nel prossimo futuro." Possiamo leggere nel messaggio ufficiale che comunica la notizia.

Alcuni dei personaggi di Hawked

"È stata una grande caccia, e siamo grati a ogni Rinnegato che si è unito al viaggio: esplorando le giungle e le rovine di X-Isle, inseguendo Carovane e Reliquie, risolvendo enigmi e scoprendo misteri, combattendo i VEKTR, e semplicemente godendosi l'avventura insieme."

Pare che il team di sviluppo voglia concentrarsi su nuovi giochi, togliendosi di torno quella che evidentemente era diventata zavorra: "Stiamo chiudendo questo capitolo per concentrarci su nuove sfide future."

Quindi arrivano i dettagli su rimborsi e accesso al gioco: "A partire dall'11 marzo, tutti gli acquisti e i pagamenti in-game saranno disabilitati. I giocatori potranno comunque accedere e godersi il gioco utilizzando i contenuti esistenti e gli oggetti precedentemente acquisiti."

"I server rimarranno pienamente operativi fino al:

PC: 9 giugno

Console: 7 settembre

Dopo queste date, il gioco e i suoi servizi online saranno definitivamente ritirati. L'attuale Pass del Rinnegato sarà esteso fino al 7 settembre. Inoltre, ogni Rinnegato che accederà al gioco dopo l'11 marzo riceverà l'accesso gratuito al Pacchetto Realtà. Abbiamo anche sbloccato i contenuti del negozio in-game per i Falchi, quindi non perdete l'ultima occasione per equipaggiarvi prima che la spedizione finisca."

Hawked non è né il primo, nè l'ultimo live service a chiudere i battenti. Giusto di recente abbiamo visto il fallimento di Highguard.