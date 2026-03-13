0

Hawked chiude per sempre: prima su PC, poi su console

My.Games ha annunciato la chiusura di Hawked, che avverrà prima su PC e successivamente su console.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   13/03/2026
I personaggi di Hawked

My.Games ha annunciato la chiusura di Hawked, che avverrà prima su PC, quindi su console. Si tratta di un extraction shooter live service lanciato il 15 febbraio 2024 che non è mai decollato.

Quindi è riuscito a durare per poco più di due anni, prima della cancellazione. Guardando gli accessi su SteamDB, non è difficile capire le motivazioni di questa scelta: nelle ultime settimane i picchi massimi di giocatori non hanno superato le 50 unità, con il gioco che ha viaggiato per mesi rimanendo sotto i 100 giocatori contemporanei. Considerando che il picco massimo è stato di 2.544 giocatori, la situazione non stupisce più di tanto.

Il messaggio degli sviluppatori

"La missione GRAIL si avvicina alla fine, poiché X-Isle svanirà presto. Il team MY.GAMES ha preso la difficile decisione di interrompere i servizi di HAWKED nel prossimo futuro." Possiamo leggere nel messaggio ufficiale che comunica la notizia.

Alcuni dei personaggi di Hawked

"È stata una grande caccia, e siamo grati a ogni Rinnegato che si è unito al viaggio: esplorando le giungle e le rovine di X-Isle, inseguendo Carovane e Reliquie, risolvendo enigmi e scoprendo misteri, combattendo i VEKTR, e semplicemente godendosi l'avventura insieme."

Un ex Naughty Dog che ha lavorato a Highguard non vuole più occuparsi di live service Un ex Naughty Dog che ha lavorato a Highguard non vuole più occuparsi di live service

Pare che il team di sviluppo voglia concentrarsi su nuovi giochi, togliendosi di torno quella che evidentemente era diventata zavorra: "Stiamo chiudendo questo capitolo per concentrarci su nuove sfide future."

Quindi arrivano i dettagli su rimborsi e accesso al gioco: "A partire dall'11 marzo, tutti gli acquisti e i pagamenti in-game saranno disabilitati. I giocatori potranno comunque accedere e godersi il gioco utilizzando i contenuti esistenti e gli oggetti precedentemente acquisiti."

"I server rimarranno pienamente operativi fino al:
PC: 9 giugno
Console: 7 settembre

Dopo queste date, il gioco e i suoi servizi online saranno definitivamente ritirati. L'attuale Pass del Rinnegato sarà esteso fino al 7 settembre. Inoltre, ogni Rinnegato che accederà al gioco dopo l'11 marzo riceverà l'accesso gratuito al Pacchetto Realtà. Abbiamo anche sbloccato i contenuti del negozio in-game per i Falchi, quindi non perdete l'ultima occasione per equipaggiarvi prima che la spedizione finisca."

Hawked non è né il primo, nè l'ultimo live service a chiudere i battenti. Giusto di recente abbiamo visto il fallimento di Highguard.

