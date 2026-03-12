Un ex Naughty Dog che ha lavorato a Highguard non vuole più occuparsi di live service

Sebbene abbia grande esperienza, Walker ha imparato qualcosa di nuovo dopo aver creato un personaggio per il gioco free to play: se un gioco viene messo offline e non è più accessibile, il tuo lavoro va praticamente perduto .

Il mondo dei videogiochi è caratterizzato da un'alta mobilità in termini professionali. Un artista videoludico si ritroverà facilmente a lavorare su tanti progetti in diversi team di sviluppo, tutti con stili differenti. Ad esempio, Del Walker si è occupato di The Last of Us Parte 2, Suicide Squad, Halo Wars 2, Star Wars: Jedi Survivor e, più recentemente, il F2P Highguard .

Le parole di Walker sui live service

Walker si è occupato del personaggio chiamato Condor, "una abile esploratrice" che è in grado di canalizzare "le proprie abilità extrasensoriali" tramite il volatile che la accompagna. Ora, l'artista ha condiviso delle immagini delle prime versioni del personaggio.

"Questa è stata la mia prima bozza del personaggio Condor di Highguard prima che venisse rifinito internamente", ha scritto sui social media, aggiungendo che, sebbene abbia fatto parte del progetto solo per breve tempo, continuerà a "inserire bellissime donne nere nei videogiochi".

Tuttavia, non le inserirà in giochi live-service. "I giochi che possono scomparire non avranno più il mio tempo né le mie energie", ha dichiarato Walker.

Quando un utente nei commenti gli ha suggerito di proporre le sue idee per Deadlock - lo sparatutto di Valve - Walker ha ribadito la propria posizione sui live-service. "Non ho intenzione di lavorare mai più a un gioco live-service", ha risposto. "Che abbia successo o meno".