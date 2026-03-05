Highguard ha ricevuto un grosso aggiornamento, proprio mentre sta per chiudere

"Questo è il nostro ultimo aggiornamento ed è importante", ha scritto Jason McCord, direttore creativo di Highguard, su X. "Complimenti allo staff ridotto al minimo di Wildlight per aver voluto completarlo e distribuirlo ai nostri giocatori rimasti, anche se sarà giocato solo da poche migliaia di persone. Non è stato loro chiesto di farlo. Sono stati loro a chiedere se potevano completarlo e distribuirlo".

Forse condensando in un unico update finale le novità che erano previste per un arco di tempo più lungo, gli sviluppatori hanno introdotto tutte insieme diverse novità che risultano quasi difficili da sperimentare, a questo punto, considerando che lo spegnimento dei server è previsto per il 12 marzo .

Un nuovo personaggio e una nuova progressione

La novità principale introdotta in questo aggiornamento è probabilmente Koldo, un nuovo personaggio giocabile che rientra nella classe degli healer e che può utilizzare uno speciale scudo chiamato "soul shield" per proteggere tutta la squadra.

Koldo, nuovo personaggio di Highguard

Come altra abilità speciale à un "Battle Cry" come ultimate, che crea una sorta di cupola semovente che rigenera l'energia dei compagni, particolarmente utile per l'intera squadra.

Come nuova arma viene introdotta la Switchback, ovvero una sorta di fucile a pompa e di fucile di precisione insieme, utilizzando due diverse canne all'occorrenza.

Le novità meno immediate e dunque più difficili da apprezzare in una settimana riguardano invece alcuni notevoli miglioramenti applicati al sistema di progressione: sono stati introdotti degli alberi delle abilità con numerosi elementi da sbloccare e varie specialità.

Avanzando nel gioco, si possono dunque attivare diverse abilità e portare i combattenti a specializzarsi in varie classi come Raider, Harvester, Treasure Hunter e Protector, con punti che si conquistano giocando, solo che in effetti può essere complicato riuscire ad esplorare a fondo questi elementi con soli sette giorni rimasti di gioco.

Rispondendo a chi chiedeva come mai questi elementi non siano stati introdotti prima, McCord ha spiegato che "Niente di tutto questo era stato fatto al momento del lancio", ha scritto, "in particolare gli alberi delle abilità".

"Il team ha lavorato senza sosta nelle ultime settimane per completarlo. Alcune cose (Koldo, Switchback) erano state parzialmente completate e programmate per le stagioni future. Il team ha scelto le cose che erano più vicine al completamento e le ha finite".

Highguard ha "puntato troppo sul competitivo" e "molti giocatori non hanno apprezzato", hanno riferito in questi giorni gli sviluppatori di Wildlight, dando una spiegazione al fallimento del gioco.