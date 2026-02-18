Il team di Highguard sa che il sito non funziona ma non è una priorità: parla anche dei nuovi contenuti

Come vi abbiamo già segnalato, il sito ufficiale di Highguard - il free to play pubblicato da meno di un mese - è stato messo offline e c'è solo una schermata che conferma la sua non disponibilità.
Molti utenti hanno letto la cosa come un primo segnale dell'imminente morte del videogioco, ma gli autori hanno sfruttato Discord per indicare chiaramente cosa sta accadendo.
Cosa ha detto lo sviluppatore di Highguard
Uno sviluppatore ha spiegato che "non è sicuro delle tempistiche, ma in pratica [il sito] ha bisogno di essere trasferito e semplificato. Attualmente è qualcosa con bassa priorità (il danno alla reputazione è già avvenuto). Ora dobbiamo solo focalizzarci sul consegnare aggiornamenti e contenuti per migliorare" Highguard.
Allo sviluppatore è poi stato anche chiesto se il team cambierà la scaletta dei contenuti in arrivo, che era stata precedentemente pubblicata. La risposta è che difficilmente la scaletta sarà mantenuta così com'era, visto che l'obiettivo è di rispondere al feedback degli utenti e non solo pubblicare nuovi contenuti.
Ciò detto, lo sviluppatore afferma che "un sacco di quel contenuto è ancora in arrivo e probabilmente prima del previsto". Non ci resta che attendere e vedere come reagirà il pubblico.
Segnaliamo infine che, secondo un esperto sviluppatore di FPS, Highguard è semplicemente "un brutto gioco" e quindi ha fallito.