Highguard ha "puntato troppo sul competitivo" e "molti giocatori non hanno apprezzato"

Ci sono tanti sparatutto free to play in circolazione e Highguard non è stato in grado di attirare i giocatori. Qual è però il motivo?

Uno dei motivi per cui Highguard ha fallito

Alex Graner, level designer, ha parlato con Quad Damage Podcast e ha spiegato: "Posso parlare solamente di ciò che mi compete in quanto level designer, ma quando mi sono unito a Wildlight stavano cercando di capire questo nuovo e ambizioso videogioco e il team stava sempre cercando di spingersi oltre i limiti."

Ha poi aggiunto che gli autori "non si sono sforzati di creare qualcosa che non funziona" e che il team "ha pesantemente puntato verso il lato competitivo del videogioco e quella è sempre stata una delle mie grandi paure in qualità di videogiocatore".

"3v3 è sempre la versione più faticosa in qualsiasi tipo di prodotto, come i battle royale, modalità a obiettivi e via dicendo. Richiede un grande livello di comunicazione con il tuo team e la capacità di giocare di squadra, che non lascia molto spazio per la casualità. Penso che sia la cosa più grande che ha spinto i giocatori ad allontanarsi da Highguard."

Secondo Graner, Highguard ha un sacco di regole e i nuovi giocatori faticano a comprendere come gestire l'opera, soprattutto se non hanno un team affiatato disposto a impegnarsi. Il gioco funziona ad alto livello, ma per i giocatori più casual è stato troppo difficile apprezzarlo. "È tutto ideato per essere uno sparatutto a squadre. Penso sia stata la cosa più importante. Le persone si sono allontanate perché non avevano un team".

C'è però chi pensa che Highguard sarebbe fallito per "arroganza": i capi dello studio pensavano di aver creato un nuovo Apex Legends.