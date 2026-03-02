Pokémon Pokopia è il nuovo gioco con la media voti più alta del 2026 su Metacritic

Che Pokémon Pokopia abbia ottenuto ottimi voti ve lo abbiamo già raccontato (e Multiplayer.it stesso ha assegnato un ottimo responso all'opera di Koei Tecmo e The Pokémon Company), ma è forse una buona idea far notare che al momento della scrittura Pokémon Pokopia è il nuovo gioco con la media voti più alta del 2026.
Ci sono però alcune precisazioni da fare.
La media voti dei migliori giochi del 2026
Raggiungendo la pagina di Metacritic con le uscite del 2026 e impostando la lista in ordine di Metascore, vediamo che in realtà Pokémon Pokopia è terzo? Come è possibile quindi che sia primo?
Il tutto è conseguenza del fatto che al primo posto troviamo Resident Evil Requiem, che ha un 92/100 di media, ma solo per le recensioni della versione Xbox Series X e PC. Ha 90 in versione Nintendo Switch 2 e 88 in versione PS4. Il problema è che la maggior parte delle recensioni sono per PS5, quindi il "vero" voto segnalato da Metacritic stesso è 88/100 della versione per la console di Sony. Ovvero un punto in meno di Pokopia.
Come detto però, Pokopia è terzo. In seconda posizione troviamo infatti la versione Nintendo Switch 2 di Final Fantasy VII Remake Intergrade (originariamente uscito nel 2021 su PS5). Anch'esso ha 89/100 come Pokémon Pokopia, ma avendo 56 recensioni contro le 50 di Pokopia (fino al momento della scrittura di questa notizia) ques'ultimo ottiene la seconda posizione.
La verità, però, è che Pokémon Pokopia è il gioco nuovo (ovvero pubblicato per la prima volta nel 2026) con la media voti più alta in questi primi mesi, battendo anche Mewgenics (88), Perfect Tides: Station to Station (86), Nioh 3 (86) e PARANORMASIGHT: The Mermaid's Curse (85).
Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Pokémon Pokopia nella quale vi raccontiamo che Pokémon Pokopia è stata una sorpresa e che si tratta di un'avventura lunga e densa di cose da scoprire, con tanti contenuti anche per chi vuole giocare con gli amici.