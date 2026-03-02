Nacon Connect 2026 è stato rinviato, in seguito ai problemi finanziari dell'editore

Come era facilmente prevedibile, il Nacon Connect 2026 è stato rinviato: doveva svolgersi questa settimana, il 4 marzo, ed è stato invece spostato a maggio, con data ancora da definire, a causa dei grossi problemi finanziari in cui si trova l'editore al momento.

Come abbiamo visto, Nacon ha presentato istanza di fallimento nei giorni scorsi, a causa di un effetto domino partito dal dissesto finanziario di BigBen, la compagnia che controlla l'etichetta in questione, portando a una situazione di insolvenza alquanto grave, che dev'essere controllata attraverso le procedure giudiziarie.

A causa di questa situazione e in attesa di ulteriori sviluppi, l'evento di presentazione dedicato ai titoli in arrivo da parte di Nacon è stato ovviamente spostato, anche per dare modo di concentrarsi su questioni ben più impellenti.