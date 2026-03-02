Nacon Connect 2026 è stato rinviato, in seguito ai problemi finanziari dell'editore

Come era facilmente prevedibile, il Nacon Connect 2026 è stato rinviato: doveva svolgersi questa settimana, il 4 marzo, ed è stato invece spostato a maggio, con data ancora da definire, a causa dei grossi problemi finanziari in cui si trova l'editore al momento.
Come abbiamo visto, Nacon ha presentato istanza di fallimento nei giorni scorsi, a causa di un effetto domino partito dal dissesto finanziario di BigBen, la compagnia che controlla l'etichetta in questione, portando a una situazione di insolvenza alquanto grave, che dev'essere controllata attraverso le procedure giudiziarie.
A causa di questa situazione e in attesa di ulteriori sviluppi, l'evento di presentazione dedicato ai titoli in arrivo da parte di Nacon è stato ovviamente spostato, anche per dare modo di concentrarsi su questioni ben più impellenti.
Un evento ancora più ricco (o no)?
"Al fine di garantire che i nostri futuri annunci abbiano l'impatto che meritano, Nacon ha preso la decisione strategica di posticipare la prossima edizione del suo Nacon Connect, inizialmente prevista per il 4 marzo", si legge nel comunicato dell'editore.
"Di fronte a un contesto economico difficile per l'azienda, abbiamo scelto di concentrare le nostre risorse sulle prossime uscite e sullo sviluppo dei nostri giochi attuali", dunque non è chiaro se questo tempo extra possa portare anche ad alcune variazioni nei contenuti dell'evento.
"Questo periodo ci consentirà di perfezionare i nostri progetti e prepararci per un nuovo Nacon Connect che si terrà a maggio, durante il quale presenteremo al meglio il lavoro dei nostri studi".
All'interno del Connect dovrebbero avere spazio vari titoli in arrivo da parte di Nacon come GreedFall: The Dying World, Dragonkin: The Banished, Cthulhu: The Cosmic Abyss e molti altri, ma la situazione difficile in cui si trova l'etichetta rende comunque necessario valutare la situazione con una certa attenzione, considerando l'ardua strada che si trova di fronte.
In ogni caso, attendiamo di conoscere la nuova data del Nacon Connect.