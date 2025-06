Nacon ha 40 giochi in sviluppo, 15 dei quali dovrebbero essere lanciati entro l'anno

Nel corso del suo recente rapporto finanziario, l'editore Nacon ha svelato di avere circa 40 giochi in sviluppo , 15 dei quali saranno lanciati entro l'anno fiscale corrente , che finirà il 31 marzo 2026. Da sottolineare che tra i nomi in arrivo a breve manca Terminator: Survivors di Nacon Studio Milan, che probabilmente è slittato al prossimo anno fiscale.

Le uscite dell'anno di Nacon

Comunque sia, dal 1° aprile al 30 settembre abbiamo visto e vedremo arrivare:

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Robocop: Rogue City - Unfinished Business, espansione dello sparatutto di Robocop in uscita il 17 luglio.

Hell is Us, action open world in uscita il 4 settembre.

Vari titoli sportivi: AFL, Tour de France 2025, Rugby League e Pro Cycling Manager 25.

La stagione 4 del gioco di guida Test Drive Unlimited: Solar Crown (da notare che viene trattata come un prodotto a se stante), che conterrà un casinò (lo ha sottolineato Nacon stessa).

Il simulatore Architect Life.

Diversi DLC per giochi di successo.

Nella seconda metà dell'anno fiscale, ossia dal 1° ottobre al 31 marzo, usciranno invece Dragonkin: The Banished, Styx: Blades of Greed, Edge of Memories, GreedFall 2, Cricket26, Rennsport, Endurance Motorsport Series, le stagioni 5 e 6 di Test Drive Unlimited: Solar Crown e Gear-Club Unlimited.

Insomma, ci troviamo di fronte a una lineup ricchissima, con diversi giochi davvero molto promettenti e altri in arrivo nei prossimi anni.