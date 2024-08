Terminator: Survivors rinviato, ecco quando potremo giocarci

Il motivo del ritardo nella pubblicazione è quello classico, ossia gli sviluppatori hanno bisogno di "più tempo per costruire un mondo post-apocalittico all'altezza del franchise e fornire un'esperienza che soddisfi pienamente le aspettative dei giocatori." Insomma, c'è bisogno di qualche mesi in più per preparare a dovere il gioco, prima di darlo in pasto al pubblico.

Nacon e Nacon Studio Milan hanno annunciato il rinvio dell'attesissimo Terminator: Survivors , che non ce la farà più a uscire nel 2024. Più precisamente, il lancio in accesso anticipato su PC (Steam) era previsto per il 24 ottobre 2024, ma è slittato al 2025 , in data ancora da destinarsi.

Le dichiarazioni di Nacon

Marco Ponte, CEO e Direttore Creativo di Nacon Studio Milan, ha dichiarato in merito: "Questo rinvio del rilascio del gioco è stata una decisione difficile da prendere, tuttavia crediamo che questo tempo aggiuntivo ci consentirà di garantire che la nostra visione del mondo post apocalittico di Terminator soddisfi il livello di qualità atteso."

Ponte, a nome di tutto Nacon Studio Milan, ne ha approfittato anche per ringraziare i giocatori che hanno accolto con entusiasmo Terminator: Survivors: "Siamo estremamente orgogliosi di avere l'opportunità di lavorare su un franchise così iconico come Terminator e non vediamo l'ora di svelarvi di più. Grazie a tutti per il supporto... Torneremo."

Per il resto vi ricordiamo che Terminator: Survivors è in sviluppo per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Come sempre in questi casi, il rinvio può dispiacere, ma se il risultato sarà un gioco migliore è sicuramente benvenuto. Se vi interessa saperne di più sul gioco, leggete la nostra anteprima.