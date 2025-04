Terminator: Survivors pare sia stato rimandato nuovamente da Nacon

Come notato da MauroNL, nel documento condiviso dal publisher francese il gioco non è incluso tra quelli in programma per l'anno fiscale in corso, che termina il 31 marzo. Di conseguenza, il gioco potrebbe essere stato potenzialmente slittato a quello successivo, dunque da l'1 aprile 2026 in poi .

Terminator: Survivors pare sia stato rinviato per la seconda volta. Al momento il gioco è previsto per il 2025, ma l'ultimo resoconto per gli azionisti di Nacon suggerisce che il gioco potrebbe essere slittato al prossimo anno.

Cosa sappiamo di Terminator: Survivors

Terminator: Survivors è un survival open world realizzato dal team italiano di Nacon Studio Milan e basato su una storia originale, collocata cronologicamente dopo il secondo film della serie cinematografica Terminator.

I giocatori assumono il ruolo di un gruppo di sopravvissuti al Giorno del Giudizio determinati a sfidare un ambiente ostile e implacabile. La modalità storia, disponibile sia in solitaria che in cooperativa, li condurrà attraverso un'odissea in cui ogni scelta potrebbe segnare la differenza tra la sopravvivenza e la sconfitta. In questo scenario post-apocalittico, le macchine di Skynet non concederanno tregua, dando vita a una caccia senza fine, mentre l'umanità stessa diventerà un ulteriore ostacolo, con gruppi rivali pronti a competere ferocemente per le scarse risorse ancora disponibili.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La pubblicazione del gioco inizialmente era prevista per l'ottobre dello scorso anno, ma la scorsa estate è stato rimandato a un generico 2025. Per il momento rimaniamo in attesa di conferme ufficiali da parte di Nacon riguardo a un eventuale nuovo rinvio.