Skyrim e Morrowind hanno goduto di un aumento di giocatori, pare grazie al lancio di Oblivion Remastered

Che la serie delle Elder Scrolls sia amatissima non dovrebbe essere un mistero per nessuno. L'ultima testimonianza è arrivata dal successo stellare di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, che ha raggiunto quattro milioni di giocatori nel giro di pochissimi giorni e continua a macinare numeri impressionanti anche ora, nonostante il lancio a sorpresa (in realtà anticipato da molte voci di corridoio davvero precise) e nonostante non sia certo un gioco nuovo.

Un altro segno dell'amore del pubblico per la serie di Bethesda lo si può vedere nella crescita di Skyrim e Morrowind, precisamente il capitolo successivo e quello precedente a Oblivion, che su Steam e Xbox hanno ricevuto una spinta interessante in termini di numero di giocatori.