The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ha totalizzato un numero di giocatori impressionante

Certo, è anche vero che la presentazione ufficiale di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è avvenuta al termine di un lungo periodo di rumor più o meno convincenti e dettagliati che parlavano appunto di come Bethesda fosse sul punto di pubblicare il rifacimento.

Parliamo di numeri eccellenti a maggior ragione per via delle modalità che sono state scelte per l'annuncio e il lancio della remaster, ufficializzata solo contestualmente alla sua disponibilità su PC, PS5 e Xbox Series X|S, nell'ambito di uno shadow drop davvero epico .

"Siamo molto grati agli oltre quattro milioni di voi che si sono già avventurati in Cyrodiil con The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Grazie!", si legge nel post che è stato pubblicato da Bethesda Game Studios sulle piattaforme social.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ha totalizzato quattro milioni di giocatori nel corso della prima settimana: un risultato straordinario per la riedizione del grande classico Bethesda, senz'altro dovuto anche alla presenza del gioco nel catalogo di Xbox Game Pass.

Un risultato in linea con le aspettative?

Considerato alla stregua di un remake dal lead designer originale, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered prende il titolo del 2006 e lo veste di nuovo, utilizzando il potente Unreal Engine 5 per donare splendore a ogni singolo asset grafico.

Come detto, non c'è dubbio che la disponibilità della remaster su Xbox Game Pass abbia contribuito in maniera fondamentale al raggiungimento di questi numeri, ma bisogna considerare anche che su Steam i giocatori di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered hanno superato quota 141.000 utenti contemporanei nel giro di poche ore.