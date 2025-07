The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered sarà anche in edizione fisica: emerge una data di uscita

Il prezzo al momento è fissato sulle 34,95 sterline, che corrispondono a circa 40 euro, ovvero un prezzo che sembra essere più basso di quello standard attuale per la versione digitale, probabilmente per compensare il lancio ritardato.

Per ora, l'informazione si basa su quanto è stato comunicato dal rivenditore The Game Collection del Regno Unito, il quale riferisce che l'edizione fisica di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è prevista in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S e verrà lanciata il 13 ottobre , in base ai dettagli pervenuti al negozio.

Al momento non c'è ancora un annuncio ufficiale da parte di Microsoft e Bethesda, ma alcune fonti online stanno riportando il prossimo arrivo di un' edizione fisica di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered , insieme anche a una data di uscita definita.

Oblivion Remastered in formato fisico

In effetti, essendo stato lanciato a sorpresa con un vero e proprio "shadow drop", The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered poteva essere distribuito inizialmente solo in formato digitale, ma in un secondo tempo arriverà dunque anche nel classico formato fisico.



Per quanto riguarda però i contenuti precisi di queste edizioni, e il fatto che abbiano o meno tutto il gioco all'interno del disco o sia richiesto un download obbligatorio, non ci sono ancora informazioni al riguardo, dunque non resta che attendere.

Il fatto che i primi dettagli indichino compatibilità con Xbox Series X, Series S e Windows fa però pensare che possa essere una sorta di titolo con download obbligatorio, perché sembrerebbe appartenere al catalogo Play Anywhere che si rivolge ai giochi in digitale, ma attendiamo comunque ulteriori informazioni.

Di recente abbiamo visto che The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ha ricevuto il grosso aggiornamento 1.2 con numerose novità, mentre il titolo è ovviamente disponibile anche attraverso il catalogo di Game Pass.