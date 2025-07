The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered con le pistole ora è realtà, grazie a una mod

All'epoca della prima presentazione di Fallout 3 si cominciò a diffondere la bizzarra idea che il gioco potesse essere una sorta di "The Elder Scrolls con le pistole", tanto per dare una vaga idea della sua struttura, e qualcosa del genere finalmente possiamo effettivamente vederla in azione con una mod che introduce armi da fuoco in The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

Il modder "CosmicBoogaloo" ha pubblicato su NexusMods una particolare modifica per il gioco che introduce una Glock come arma principale per il protagonista di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, consentendo così di irrompere nel mondo di gioco con una pistola automatica in mano e avere così un certo vantaggio, almeno con alcune delle creature del gioco.

Il risultato è ovviamente bizzarro e potete averne un assaggio guardando il video riportato qui sotto, in cui il protagonista assalta una torre di Oblivion armato della sua bocca da fuoco e anche con un atteggiamento piuttosto aggressivo, da criminale di strada.