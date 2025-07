The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered continua ad attrarre i giocatori: ecco quanti

Continua la marcia trionfale di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered , che ha raggiunto un numero davvero enorme di giocatori, come annunciato da Bethesda, che ha aggiornato i dati nelle scorse ore. Si parla del superamento dei 9 milioni di giocatori tra tutte le piattaforme . Considerando che stiamo parlando di un'edizione rimasterizzata, per quanto di lusso, si tratta di un successo notevole.

Purtroppo Bethesda non ha spiegato il dato, nel senso che non ha fornito informazioni in merito alla provenienza di questi giocatori.

Come avviene sempre più spesso, ormai, il dato somma le vendite effettive agli accessi tramite servizi in abbonamento. Visto che The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è presente sul Game Pass di Microsoft, sia per PC che per Xbox, è chiaro che quest'ultimo deve avere avuto un'incidenza significativa sul risultato, anche se non ci è dato di sapere quanto.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered rivede il titolo originale in ogni singolo aspetto, migliorandolo non solo dal punto di vista grafico, con il miglioramento generale del dettaglio, nuove texture, un sistema d'illuminazione migliorato e quant'altro, ma anche dal punto di vista del gameplay, con diverse aggiunte all'interfaccia e una modifica sostanziale del sistema di crescita del personaggio. Lanciato a sorpresa durante l'Xbox Showcase invernale, è disponibile su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.