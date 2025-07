The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered riceve la patch 1.2 con opzioni per la difficoltà e ottimizzazioni

Si tratta di un aggiornamento davvero corposo, con numerose correzioni e modifiche, e anche qualche novità interessante. Tra queste spiccano delle nuove opzioni legate alla difficoltà , che permettono di tarare ulteriormente i danni del giocatore e quelli inflitti dai nemici. Ora è possibile scegliere tra i preset Principiante, Apprendista, Adepto, Specialista, Esperto e Maestro nelle opzioni del menu di gioco. In particolare, Specialista , secondo Bethesda, ora dovrebbe risultare un ottimo compromesso intermedio tra Adepto ed Esperto.

Bethesda e Virtuos hanno pubblicato la ricca patch 1.2 di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered su PC e console, che in precedenza era stata resa disponibile solo su Steam in versione beta.

Risolti problemi di performance e varie ottimizzazioni

Le note ufficiali della patch parlano anche della risoluzione di svariati bug, alcuni relativi alle missioni che potevano anche compromettere la progressione nelle stesse. Si parla anche di correzioni ai cali di framerate che capitavano in svariate aree, come ad esempio la Cavità di Deepscorn e nelle Caverne della Roccia Nera.

Sempre per quanto riguarda le prestazioni, si parla di varie ottimizzazioni al rendering dei volumi d'acqua e delle particelle delle cascate, aggiornamenti per luci/ombre in diversi rifugi, nonché di animazioni dei personaggi e del sistema meteorologico.

Trovate le note ufficiali della patch 1.2 di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered in italiano sul sito ufficiale di Bethesda, a questo indirizzo.