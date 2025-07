PlayStation Plus Extra e Premium, scopriamo i giochi PS4 e PS5 di luglio

È disponibile da alcune ore l'aggiornamento riservato agli abbonati a PlayStation Plus di livello Extra e Premium per il mese di luglio: scopriamo i nuovi giochi per PS4 e PS5 che entrano nel catalogo.

Gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium hanno visto nelle scorse ore l'arrivo dell'aggiornamento di luglio, che ha segnato il debutto di tanti nuovi giochi PS4 e PS5; a cominciare da Cyberpunk 2077, lo straordinario action RPG di CD Projekt RED, disponibile già da alcuni giorni. Gli altri titoli includono il survival cooperativo Abiotic Factor, in arrivo il 22 luglio, ma anche l'affascinante Banishers: Ghosts of New Eden, il coloratissimo Bluey: Il Videogioco, lo sfaccettato simulatore Planet Zoo, l'action roguelike Risk of Rain 2, lo strategico Tropico 6 e New World: Aeternum, l'edizione rinnovata e arricchita dell'MMO prodotto da Amazon Games.

Cyberpunk 2077 Approdato nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium in anticipo rispetto agli altri giochi di luglio, Cyberpunk 2077 si presenta agli abbonati al servizio Sony nelle sue condizioni migliori, forte dei tanti aggiornamenti che hanno sostanzialmente migliorato l'esperienza iniziale, concretizzando finalmente quella che era la visione originale di CD Projekt RED per questo ambizioso action RPG. Nel gioco vestiamo i panni di V, un mercenario che cerca di sopravvivere fra il caos e la violenza di una megalopoli futuristica oscura e decadente, Night City, ma che un giorno accetta un incarico che si rivela troppo pericoloso anche per lui, e da cui esce parecchio malconcio, con un ospite indesiderato nella testa: la coscienza di Johnny Silverhand, un leggendario anarchico vissuto circa cinquant'anni prima. Il costrutto di Silverhand, interpretato da Keanu Reeves e doppiato da Luca Ward, rappresenta un potenziale alleato per V ma anche una potenziale minaccia, visto che alla lunga potrebbe sostituirlo e prendere il controllo del suo corpo. Comincia dunque una corsa contro il tempo in cui, insieme ad alleati vecchi e nuovi, dovremo scoprire la verità su quanto accaduto e sulle losche operazioni della Arasaka Corporation. Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077 Fra i punti di forza di Cyberpunk 2077 c'è senz'altro la grande quantità di diramazioni narrative e non, che consentono di cominciare l'avventura scegliendo uno fra i tre background disponibili per il personaggio e compiere scelte che avranno effettive ripercussioni sullo svolgimento della storia, consentendoci di vivere situazioni inedite, costruire build specializzate e affacciarci su finali differenti.

Abiotic Factor In arrivo il 22 luglio, Abiotic Factor farà il proprio debutto direttamente su PlayStation Plus Extra e Premium (nonché Xbox Game Pass Ultimate), dopo un periodo in accesso anticipato su Steam che ha consentito agli sviluppatori di questo curioso survival cooperativo di migliorare, rifinire e arricchire l'impianto di partenza. Uno degli scenari di Abiotic Factor Il gioco ci catapulta fra i corridoi di una struttura appartenente al GATE, un'organizzazione segreta che gestisce una rete di laboratori all'avanguardia e che un giorno viene sconvolta da un incidente che trasforma il centro di ricerca in un incubo sulla Terra, aprendo portali su mondi sconosciuti e consentendo l'ingresso di orde di creature aliene che vengono contrastate da una setta militarizzata. Il nostro personaggio si ritrova nel mezzo di questo casino e così, insieme ad alcuni colleghi, decide di fare qualcosa per sopravvivere al fuoco incrociato. Nell'ambito di una squadra composta da sei giocatori, in Abiotic Factor ci troveremo a raccogliere risorse, costruire armi e oggetti, e infine combattere per la nostra stessa vita dopo aver scelto una fra le diverse classi disponibili, tutte dotate di abilità peculiari. Una sequenza di combattimento di Abiotic Factor Durante le partite ci verrà chiesto di organizzare assalti, installare trappole, creare rifugi improvvisati e pilotare torrette allo scopo di difenderci da qualsiasi insidia, che si tratti di feroci extraterrestri o di mercenari dal grilletto facile, assoldati per ripulire la zona ed eliminare qualsiasi prova dell'accaduto: riusciremo a farcela?

Banishers: Ghosts of New Eden Uno degli ultimi titoli sviluppati da Don't Nod, Banishers: Ghosts of New Eden ci conduce nel Nord America di un 1695 alternativo in cui le persone comuni si trovano a dover affrontare l'insidia dei fantasmi oltre alle difficoltà di un periodo tutt'altro che semplice, il che spinge le comunità a rivolgersi a cacciatori di spiriti come Red e Antea, i due protagonisti dell'avventura. I protagonisti di Banishers: Ghosts of New Eden Quando però la donna viene ferita mortalmente nel corso di una missione, trasformandosi lei stessa in un fantasma bloccato su questo piano dell'esistenza, la situazione si complica e Red capisce di dover combattere nel tentativo di trovare un modo per liberare Antea dalla maledizione che l'ha colpita, sfidando forze sovrannaturali e lo stesso destino. Caratterizzato da un impianto action RPG particolarmente solido e convincente, che riporta un po' alla mente le meccaniche di God of War per via della grande spettacolarità dei combattimenti, il titolo di Don't Nod può contare anche su di una struttura ricca e sfaccettata, in cui trova posto un sistema di scelte e conseguenze capace di influenzare il corso degli eventi in maniera concreta. Uno scontro in Banishers: Ghosts of New Eden Il risultato finale è un'esperienza artisticamente ispiratissima e molto ben scritta, dotata di un gameplay che cresce in maniera progressiva, di pari passo con lo svolgersi della trama, e che paga dazio unicamente per via di un backtracking un po' marcato in alcuni momenti: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Banishers: Ghosts of New Eden.