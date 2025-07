L'annuncio dei giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus di agosto è alle porte

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali, ma le tempistiche degli annunci sono piuttosto regolari: i giochi mensili vengono solitamente rivelati il mercoledì precedente al primo martedì del mese. Di conseguenza, salvo sorprese, l'annuncio è atteso per mercoledì 30 luglio alle 17:30 .

Siamo ormai vicini alla fine del mese, il che significa che presto Sony svelerà la line-up di giochi PS4 e PS5 "gratuiti" che verranno resi disponibili ad agosto per tutti gli abbonati a PlayStation Plus .

Quando saranno disponibili i nuovi giochi del PS Plus?

È altrettanto semplice prevedere quando i nuovi giochi del PlayStation Plus Essential verranno messi a disposizione di tutti gli abbonati. In questo caso la data da segnare sul calendario è martedì 5 agosto, subito dopo l'aggiornamento mattutino dello store di Sony. A quel punto vi basta alla sezione del PlayStation Plus dalla vostra console o tramite la versione web del PS Store per riscattarli e aggiungerli alla vostra libreria digitale. Vi ricordiamo che avete ancora pochi giorni per riscattare e fare vostri i titoli mensili di luglio.

Uno scatto tratto da EA Sports FC 25

Al momento la line-up di agosto è ancora avvolta nel mistero e, salvo sorprese dell'ultimo minuto, probabilmente la scopriremo solo al momento dell'annuncio ufficiale. Detto questo, uno dei candidati più probabili è EA Sports FC 25. In realtà, lo attendiamo sul servizio già da alcuni mesi, considerando che solitamente Electronic Arts lancia i giochi della serie sul servizio durante l'estate, poco prima del debutto dell'episodio successivo. Di conseguenza, agosto è fondamentalmente l'ultimo mese disponibile per un'operazione simile, considerando che EA Sports FC 26 arriverà nei negozi a settembre. Staremo a vedere.