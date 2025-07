Il primo trailer di EA Sports FC 26 presenta il gameplay del gioco

Electronic Arts ha pubblicato il primo trailer di EA Sports FC 26, scegliendo per l'edizione di quest'anno un approccio diverso: al posto del tradizionale montaggio cinematografico, è stato presentato direttamente il gameplay del gioco, con solo una breve concessione alla CG sul finale.

È stata confermata la data di uscita anticipata da alcuni leak, fissata al 26 settembre nelle versioni PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Le prenotazioni si apriranno invece il 26 agosto e garantiranno gli immancabili bonus per i giocatori.

Il messaggio che arriva dal trailer d'esordio di EA Sports FC 26 è forte e chiaro: Electronic Arts ascolta la community degli appassionati ed è proprio per questo motivo che con la nuova edizione del suo calcistico punta a consegnarci un'esperienza più ampia, precisa e coinvolgente, capace di soddisfare ogni tipo di esigenza: dal realismo tattico alla competizione online.

Una delle innovazioni più importanti è rappresentata dalla nuova impostazione gameplay realistico, pensata per chi gioca in modalità Carriera: grazie a un lavoro minuzioso su animazioni, fisica e comportamento in campo, EA Sports FC 26 promette la simulazione calcistica più autentica mai realizzata nella serie.