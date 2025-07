EA Sports FC 26 svela l'edizione Standard con i calciatori di copertina, in attesa del primo trailer

Vediamo dunque qui sotto la copertina dell'edizione Standard di EA Sports FC 26, che differisce da quella della Ultimate annunciata in precedenza , che ha per protagonista Zlatan Ibrahimović.

Si tratta di una sorta di tradizione ormai per la serie: prima della presentazione vera e propria, l'annuncio degli atleti di copertina è una sorta di rito che si ripete di anno in anno, come abbiamo visto prima per FIFA e ora per FC, che di fatto rappresenta una continuazione in tutto e per tutto.

La cover di EA Sports FC 26 Standard Edition

In questo caso abbiamo a che fare con due calciatori, due delle maggiori stelle che si sono affermate nel calcio internazionale nelle ultime stagioni e non solo, visti i due nomi presi in considerazione per l'edizione Standard, che sarà poi verosimilmente quella più diffusa.

La copertina di EA Sports FC 26

I due protagonisti della copertina sono Jude Bellingham e Jamal Musiala, che condivideranno l'illustrazione principale prevista sulla cover dell'edizione principale di EA Sports FC 25, con scelte abbastanza prevedibili da parte dell'etichetta americana.

Bellingham è centrocampista del Real Madrid e della nazionale inglese, nonché uno dei calciatori più in vista nella stagione scorsa e probabilmente nella prossima, mentre Musiala è centrocampista del Bayern Monaco e della nazionale tedesca.

Si tratta insomma di due scelte analoghe in termini di ruolo dei calciatori selezionati, rispettivamente perni centrali delle squadre di appartenenza. Ricordiamo che la presentazione ufficiale di EA Sports FC 26 è prevista per oggi alle ore 18:00 in streaming su YouTube, mentre nel frattempo sono emerse informazioni come data di uscita e dettagli su prezzi e accesso anticipato.