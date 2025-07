La data di uscita di EA Sports FC 26 pare sia trapelata in anticipo, con dettagli su prezzi e accesso anticipato

Electronic Arts ha fissato la presentazione ufficiale di EA Sports FC 26 a stasera, ma come da tradizione il noto leaker billbil-kun potrebbe aver svelato in anticipo la data di uscita del gioco, insieme ai dettagli su prezzi, piattaforme e edizioni disponibili al lancio.

Tramite un report pubblicato sul portale Dealabs, la "gola profonda" afferma che il nuovo episodio della serie calcistica debutterà nei negozi il 26 settembre per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e, per la prima volta, anche su Nintendo Switch 2.