Pre-ordina EA Sports FC 26 scontato su Amazon al prezzo minimo garantito, offerta da non perdere

Ci risiamo, è di nuovo il momento in cui l'attesa per il nuovo capitolo di FIFA è alle stelle. Su Amazon, oggi, il pre-order di EA Sports FC 26 è in offerta con uno sconto attivo del 14% e un prezzo totale e finale d'acquisto che scende a 68,90€ . Effettua il pre-order di FC 26 a prezzo scontato direttamente tramite questo link oppure accedi alla promo e alla pagina prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Jude Belligham e Jamal Musiala sono i protagonisti della copertina di FC 26 , due stelle del presente e del futuro che domineranno il panorama calcistico europeo e mondiale negli anni futuri.

Ulteriori dettagli su EA Sports FC 26

Prenotando ora FC 26, nella sua Standard Edition, in uscita il 26 settembre, riceverai ricompense esclusive per potenziare la tua esperienza di gioco. Tra i bonus preordine troverai 1 consumabile sblocco archetipo, 2 consumabili PE archetipo doppi, 3 ICONE per la Carriera professionista e molto altro ancora.

Barcola in FC 26

Numerose sono le novità in arrivo in questo nuovo capitolo della serie, a partire da ciò che riguarda l'amatissima modalità carriera, per passare poi alle innovazioni che verranno introdotte in Ultimate Team per finire al gameplay generale, anche quest'ultimo rivisitato e con delle aggiunte interessanti.