EA Sports FC 26, la Carriera torna al centro della scena

Ma soprattutto c'è una dichiarazione di intenti importante: le patch destinate a Ultimate Team non influenzeranno il ritmo e gli equilibri del gameplay nella modalità Carriera . In altre parole, nei piani degli sviluppatori, non si avrà più un gameplay che col passare dei mesi diventa sempre più veloce e dinamico per supportare le richieste dei tanti giocatori online, ma proverà a mantenere le sue caratteristiche per offrire un'esperienza calcistica il più realistica possibile.

La sfida non sarà solo con sé stessi: i propri risultati possono essere condivisi con gli amici, confrontandosi sugli stessi obiettivi per scoprire chi riesce a fare meglio. Due dei principali premi includono kit classici (come la maglia vintage della Juve o quella della Germania dell'Ovest) e la possibilità di usare icone storiche come allenatori, tra cui Kluivert, Verón, Torres o Marinette Pichon.

Il realismo prima di tutto e per tutto l’anno

Tutto questo, però, si basa su di un assunto importante: il gameplay resterà costante per tutto il corso dell'anno. Una delle critiche più ricorrenti delle passate edizioni, infatti, era il deterioramento del ritmo di gioco offline dopo l'arrivo delle patch pensate per il competitivo. In EA FC 26, grazie all'Authentic Gameplay, la Carriera avrà ritmi più lenti, punteggi realistici, manovre più complesse e difensori più intelligenti. Elementi che era possibile ottenere in gran parte anche nelle scorse edizioni, smanettando tra le diverse slider nascoste tra le opzioni, ma che in EA FC 26 non dovrebbero necessitare aggiustamenti o altro, se non per affinare ulteriormente l'esperienza ai propri gusti. Una scelta che riporta il focus sull'esperienza single player, garantendo maggiore immersione e coerenza nella simulazione calcistica.

La novità principale di quest'anno è la divisione netta tra il gameplay competitivo e quello per le modalità offline

Per questo motivo a partire dal prossimo anno sarà possibile simulare cinque campionati (oltre a quello principale) contemporaneamente, in modo da avere sempre l'accesso alle classifiche, alle statistiche dei giocatori, ai voti medi e all'attività degli osservatori dei campionati più interessanti per quel tipo di partita. In altre parole un manager della Serie A potrebbe essere interessato a simulare la Serie B per scovare nuovi talenti, ma soprattutto i principali campionati europei in modo da tenere d'occhio le avversarie di Champions o Europa League.