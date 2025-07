EA Sports FC 26 presenta le novità per la modalità Club

Tramite il sito ufficiale di EA Sports FC 26 è stato pubblicato un lungo articolo che presenta le novità per la modalità Club per il prossimo episodio della serie in arrivo a fine settembre su PC e console.

Una delle innovazioni principali riguarda l'introduzione degli archetipi, un nuovo sistema di progressione per il proprio giocatore virtuale. Gli archetipi sono come "profili calcistici" ispirati a grandi icone del calcio, ciascuno con caratteristiche, abilità e stili di gioco distintivi che determinano le prestazioni del giocatore in campo. Ad esempio, un archetipo da finalizzatore migliora le chance di gonfiare la rete avversaria negli 1v1 con il portiere. Giocando si ottengono Archetype XP (AXP), che permettono di far evolvere l'archetipo, sbloccare nuove abilità e persino ottenere una seconda specializzazione chiamata PlayStyle+. Inoltre, EA ha introdotto dei consumabili che permettono di guadagnare XP più velocemente o di cambiare archetipo, rendendo la progressione più flessibile.