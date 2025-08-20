0

Francesco Totti è una delle Icone di EA Sports FC 26, ecco il suo video messaggio

Electronic Arts ha annunciato che Francesco Totti sarà una delle Icone di EA Sports FC 26, pubblicando un trailer e un video messaggio personale che il capitano ha voluto mandare alla community.

20/08/2025
Francesco Totti sarà una delle Icone di EA Sports FC 26: lo ha annunciato Electronic Arts con uno spettacolare trailer che vede appunto la presenza del leggendario capitano della Roma nonché campione del mondo.

Non è tutto: venuto a sapere della sua inclusione fra le Icone, Totti ha voluto mandare un video messaggio alla community di EA Sports FC 26, comunicando il suo grande entusiasmo in merito a una scelta determinata proprio dall'insistenza degli appassionati.

"Sapere che la community di FC mi ha richiesto è per me un grande onore, un grande privilegio", dice Totti nel video, che trovate qui sotto. "Appena ho saputo la notizia ho accettato con grande gioia e grande entusiasmo, sperando di fare un grande percorso insieme."

EA Sports FC 26 presenta le nuove Icone, includono Totti, Chiellini e Ibrahimovic EA Sports FC 26 presenta le nuove Icone, includono Totti, Chiellini e Ibrahimovic

Presentata alcuni giorni fa, la lista delle Icone di EA Sports FC 26 include Zlatan Ibrahimovic, Alex Morgan, Andres Iniesta, Toni Kroos, Caroline Seger, Giorgio Chiellini, Sissi, Francesco Totti, Marcelo, Steffi Jones, Oliver Kahn e Cha Bum-Kun.

Un'edizione davvero promettente

In arrivo il 26 settembre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch 1 e 2, EA Sports FC 26 si pone come un'edizione davvero promettente per la celebre serie sportiva di Electronic Arts, capace di introdurre diverse novità di grande interesse.

Fra queste c'è appunto il roster delle Icone, con una promozione speciale per gli utenti che prenoteranno la Ultimate Edition entro il 26 agosto, e che potranno ricevere una delle dodici Icone (non trasferibile) a partire dal lancio in accesso anticipato, fissato al prossimk 19 settembre.

