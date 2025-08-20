Francesco Totti è una delle Icone di EA Sports FC 26, ecco il suo video messaggio

Francesco Totti sarà una delle Icone di EA Sports FC 26: lo ha annunciato Electronic Arts con uno spettacolare trailer che vede appunto la presenza del leggendario capitano della Roma nonché campione del mondo.

Non è tutto: venuto a sapere della sua inclusione fra le Icone, Totti ha voluto mandare un video messaggio alla community di EA Sports FC 26, comunicando il suo grande entusiasmo in merito a una scelta determinata proprio dall'insistenza degli appassionati.

"Sapere che la community di FC mi ha richiesto è per me un grande onore, un grande privilegio", dice Totti nel video, che trovate qui sotto. "Appena ho saputo la notizia ho accettato con grande gioia e grande entusiasmo, sperando di fare un grande percorso insieme."

Presentata alcuni giorni fa, la lista delle Icone di EA Sports FC 26 include Zlatan Ibrahimovic, Alex Morgan, Andres Iniesta, Toni Kroos, Caroline Seger, Giorgio Chiellini, Sissi, Francesco Totti, Marcelo, Steffi Jones, Oliver Kahn e Cha Bum-Kun.