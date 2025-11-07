Daniele De Rossi torna a giocare in EA Sports FC 26: è uno degli Eroi di UEFA Primetime

Daniele De Rossi torna a giocare: l'ex capitano della Roma e campione del mondo con la Nazionale Italiana nel 2006 è uno degli Eroi della nuova campagna UEFA Primetime, disponibile a partire da oggi, 7 novembre.

L'aggiornamento, che celebra alcuni fra i calciatori più iconici nella storia europea, include oltre a De Rossi anche Michel Salgado e Simone Laudehr: i tre vengono rappresentati negli artwork ufficiali alla stregua di eroi dei fumetti, appunto.

Naturalmente il debutto di De Rossi nel gioco ha un significato particolare per gli appassionati italiani e in particolare per i tifosi giallorossi, che potranno schierare nuovamente in campo un giocatore iconico, che ha trascorso quasi tutta la propria carriera ventennale tra le fila della Roma.

Con oltre seicento presenze in giallorosso e più di cento in azzurro, De Rossi è stato senza dubbio un esempio di dedizione e appartenenza, e il suo ritorno in EA Sports FC 26 si pone per molti versi come un doveroso tributo alle sue tante qualità.