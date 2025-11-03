EA Sports FC 26 scavalca Leggende Pokémon: Z-A e riconquista la vetta della classifica inglese

È lunedì e come da tradizione è stata pubblicata la nuova classifica settimanale dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito. Dopo un dominio durato due settimane, Leggende Pokémon: Z-A si posiziona secondo, permettendo a EA Sports FC 26 di riconquistare la vetta della classifica.
Non ci sono stati grossi stravolgimenti nelle parti alte della classifica, con giusto Battlefield 6 e Mario Kart World che si sono invertiti di posizione tra il terzo e il quarto posto, mentre Ghost of Yotei che recupera di un posto e si piazza quinto. Jurassic World: Evolution 3, invece, scivola dal quinto posto al sedicesimo.
Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake parte bene, ma Tales of Xillia Remastered è fuori dalla top 20
L'unica nuova uscita di spessore della settimana è rappresentata da Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake, che debutta al sesto posto. Tales of Xillia Remastered, invece, non va oltre la ventiduesima posizione.
Di seguito la classifica inglese dell'ultima settimana:
- EA Sports FC 26
- Leggende Pokémon: Z-A
- Mario Kart World
- Battlefield 6
- Ghost of Yotei
- Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake
- Donkey Kong Bananza
- Hogwarts Legacy
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Minecraft
- Mortal Kombat 1
- The Outer Worlds 2
- Mortal Kombat 11 Ultimate
- GTA 5
- Mario Kart 8 Deluxe
- Jurassic World: Evolution 3
- Animal Crossing: New Horizons
- WWE 2K25
- Super Mario Party Jamboree
- Sonic X Shadow Generations