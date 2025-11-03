0

EA Sports FC 26 scavalca Leggende Pokémon: Z-A e riconquista la vetta della classifica inglese

EA Sports FC 26 è tornato in vetta alla classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito, mentre Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake debutta al sesto posto.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   03/11/2025
Zlatan Ibrahimovic in EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
Articoli News Video Immagini

È lunedì e come da tradizione è stata pubblicata la nuova classifica settimanale dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito. Dopo un dominio durato due settimane, Leggende Pokémon: Z-A si posiziona secondo, permettendo a EA Sports FC 26 di riconquistare la vetta della classifica.

Non ci sono stati grossi stravolgimenti nelle parti alte della classifica, con giusto Battlefield 6 e Mario Kart World che si sono invertiti di posizione tra il terzo e il quarto posto, mentre Ghost of Yotei che recupera di un posto e si piazza quinto. Jurassic World: Evolution 3, invece, scivola dal quinto posto al sedicesimo.

Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake parte bene, ma Tales of Xillia Remastered è fuori dalla top 20

L'unica nuova uscita di spessore della settimana è rappresentata da Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake, che debutta al sesto posto. Tales of Xillia Remastered, invece, non va oltre la ventiduesima posizione.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake, la recensione di una collezione iconica Dragon Quest I & II HD-2D Remake, la recensione di una collezione iconica

Di seguito la classifica inglese dell'ultima settimana:

  1. EA Sports FC 26
  2. Leggende Pokémon: Z-A
  3. Mario Kart World
  4. Battlefield 6
  5. Ghost of Yotei
  6. Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake
  7. Donkey Kong Bananza
  8. Hogwarts Legacy
  9. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  10. Minecraft
  11. Mortal Kombat 1
  12. The Outer Worlds 2
  13. Mortal Kombat 11 Ultimate
  14. GTA 5
  15. Mario Kart 8 Deluxe
  16. Jurassic World: Evolution 3
  17. Animal Crossing: New Horizons
  18. WWE 2K25
  19. Super Mario Party Jamboree
  20. Sonic X Shadow Generations
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
EA Sports FC 26 scavalca Leggende Pokémon: Z-A e riconquista la vetta della classifica inglese