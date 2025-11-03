EA Sports FC 26 scavalca Leggende Pokémon: Z-A e riconquista la vetta della classifica inglese

È lunedì e come da tradizione è stata pubblicata la nuova classifica settimanale dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito. Dopo un dominio durato due settimane, Leggende Pokémon: Z-A si posiziona secondo, permettendo a EA Sports FC 26 di riconquistare la vetta della classifica.

Non ci sono stati grossi stravolgimenti nelle parti alte della classifica, con giusto Battlefield 6 e Mario Kart World che si sono invertiti di posizione tra il terzo e il quarto posto, mentre Ghost of Yotei che recupera di un posto e si piazza quinto. Jurassic World: Evolution 3, invece, scivola dal quinto posto al sedicesimo.