Skywind si mostra in un trailer per Halloween: il remake di Morrowind in Skyrim può essere molto inquietante

Il team del progetto Skywind è tornato a mostrare il titolo in questione con un nuovo trailer in occasione di Halloween, dimostrando come questa sorta di remake di The Elder Scrolls 3: Morrowind all'interno del motore grafico di Skyrim possa essere anche piuttosto inquietante.

Nel trailer possiamo vedere qualcosa della ricostruzione di Vvardenfell effettuata dal team, utilizzando l'engine di Skyrim per ricostruire asset ed elementi che richiamano invece le ambientazioni di Morrowind, con un effetto decisamente molto interessante.

Il tutto, in questo caso, è fortemente incentrato sugli elementi più oscuri e inquietanti del mondo di gioco, volendo costruire un video sul tema di Halloween, dunque demoni, scheletri, fantasmi e altri sono i protagonisti di questa rappresentazione.