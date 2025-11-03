4

Skywind si mostra in un trailer per Halloween: il remake di Morrowind in Skyrim può essere molto inquietante

The Elder Scrolls Skywind si mostra in un nuovo trailer appositamente costruito per celebrare Halloween, che mostra gli elementi più inquietanti di questo particolare remake.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   03/11/2025
Uno scenario di Skyblivion
Il team del progetto Skywind è tornato a mostrare il titolo in questione con un nuovo trailer in occasione di Halloween, dimostrando come questa sorta di remake di The Elder Scrolls 3: Morrowind all'interno del motore grafico di Skyrim possa essere anche piuttosto inquietante.

Nel trailer possiamo vedere qualcosa della ricostruzione di Vvardenfell effettuata dal team, utilizzando l'engine di Skyrim per ricostruire asset ed elementi che richiamano invece le ambientazioni di Morrowind, con un effetto decisamente molto interessante.

Il tutto, in questo caso, è fortemente incentrato sugli elementi più oscuri e inquietanti del mondo di gioco, volendo costruire un video sul tema di Halloween, dunque demoni, scheletri, fantasmi e altri sono i protagonisti di questa rappresentazione.

Un trailer specifico per Halloween

Per l'occasione, il trailer è narrato anche da vari doppiatori, con una sorta di piccola sceneggiatura creata appositamente per questo video speciale in occasione di Halloween 2025, ma il tutto risulta interessante anche per avere un'altra visione di Skywind.

Il progetto è in corso ormai da diversi anni: partito come "Morroblivion", con l'intenzione di ricostruire Morrowind nell'engine di Oblivion quando venne annunciato, ha subito poi un passaggio generazione al capitolo successivo.

Skyblivion è completamente diverso da Oblivion Remastered: rivede l'originale in ogni aspetto Skyblivion è completamente diverso da Oblivion Remastered: rivede l'originale in ogni aspetto

In particolare, Skyblivion venne rilanciato con il nuovo nome nel 2012, sfruttando il Creation Kit ufficiale per le mod e, successivamente, aumentando sempre più di dimensioni fino a diventare una sorta di vero e proprio gioco a parte, ma è difficile sapere se arriverà mai a una forma completa o meno.

L'ultima volta l'avevamo visto lo scorso maggio con un video sulla demo aggiornata.

#Sviluppatori
