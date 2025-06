Skyblivion è completamente diverso da Oblivion Remastered: rivede l'originale in ogni aspetto

Dopo il lancio di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered , molti si sono chiesti cosa potrà fare di diverso Skyblivion , total conversion in sviluppo da anni, che ricrea il quarto episodio nel motore di Skyrim. In realtà, la qualità mostrata è altissima ed è noto che non stiamo parlando di una semplice edizione rimasterizzata, ma di un progetto molto più ampio, nonostante sia realizzato da dei fan non pagati.

Varrà la pena di giocarci?

Intervistato da PC Gamer, Rebelzize, il capo del The Elder Scrolls Renewal Project, ha spiegato che Skyblivion mira a risolvere alcuni dei problemi più noti del titolo di Bethesda, alcuni dei quali anche presenti nell'edizione rimasterizzata, che non è andata troppo a fondo nel modificare i sistemi di gioco.

"Credo che per molte persone che giocano a Oblivion oggi, a volte possa risultare frustrante," ha spiegato Rebelzize, affermando che "ci sono semplicemente delle meccaniche datate che non funzionano più molto bene."

Rebelzize ha poi spiegato che alcuni degli elementi frustranti per i giocatori sono rimasti anche nell'edizione rimasterizzata, ma sono stati rimossi da Skyblivion. "Alcuni di questi aspetti sono ancora presenti nel remaster di Bethesda stessa, perché non hanno rifatto il gioco da capo, e questa è una differenza fondamentale [rispetto a Skyblivion], il che è un bene per noi."

Insomma, nonostante il lancio di The Elder Scrolls IV: Remastered sia relativamente recente, c'è spazio anche per Skyblivion. "Abbiamo ancora qualcosa da offrire, dato che abbiamo più o meno riprogettato ogni aspetto del gioco," ha proseguito Rebelzize, portando l'esempio di come Skyrim permetta di tornare al punto di partenza una volta raggiunta la stanza del boss. Al contrario, sia nell'originale Oblivion del 2006 che nella nuova versione, "la maggior parte delle volte non c'è nulla alla fine," che si tratti di un boss o di bottino che "renda gratificante l'esplorazione."

Quindi in Skyblivion non si dovrà ripercorrere tutta la strada a ritroso e, in generale, gli sviluppatori hanno cercato di rendere i dungeon più divertenti. "Se un dungeon non ha altro scopo che quello di distrarre il giocatore da ciò che sta facendo, allora non può essere semplicemente la tana di un orso, sai, tipo quelli con un orso nero molto grande, alla fine."

In Skyblivion ci sarà anche molto di più da fare fuori dai dungeon, perchè Oblivion può "apparire molto bello da lontano, grazie alle sue foreste lussureggianti. Ma una volta che sei in una foresta, di solito non c'è nulla tra la città A e la città B." Insomma, i modder hanno voluto arricchire l'esperienza, realizzando un remake vero e proprio.

Insomma, se i presupposti sono questi, è facile credere che i due giochi possano convivere, visto che sembrano essere molto differenti.