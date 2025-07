Un fan ha ricreato la mappa di Skyrim con i LEGO, usandone più di 73.000

I fan di The Elder Scrolls V: Skyrim ci hanno spesso deliziati con imprese folli. I fan dei LEGO anche. Cosa potrà mai realizzare un fan di entrambi? La mappa del gioco ricreata con più di 73.000 mattoncini , naturalmente. 73.761 per la precisione.

Un lavoro enorme

E questo ci porta alla storia di oggi, che dobbiamo a Ian Roosma, l'autore della mappa. Roosma ha parlato di un'opera frutto di un'immensa passione. Lo è al punto che ha richiesto più di 3 anni di progettazione e costruzione. Vi invitiamo ad ammirarla nel video sottostante, pubblicato dall'autore per consentire a tutti di ammirare il suo capolavoro.

Nella descrizione del video sono contenute anche delle altre statistiche sulla mappa:

"Una mappa di Skyrim personalizzata e costruita con 73.761 mattoncini Lego. La mappa ha richiesto più di 3 anni per essere progettata / costruita, è larga 8 piedi (circa 2,4 m) e alta 6,3 piedi (circa 1,9 m), e include 292 luoghi / punti di riferimento. Ci sono 5.776 alberi e dettagli topografici completi che mostrano fiumi, cascate e dislivelli dal mare settentrionale fino alla Gola del Mondo."

In passato, Roosma aveva ricreato con i LEGO la mappa di The Legend of Zelda per NES. A questo punto, immaginiamo che non si fermerà qui e che sarà già impegnato con la sua prossima mappa da ricostruire usando i LEGO.