Call of Duty: Mobile avrebbe prodotto finora più di 3 miliardi di dollari di ricavi

Secondo il product manager John Matthews, Call of Duty: Mobile ha superato i 3 miliardi di dollari di ricavi complessivi . L'informazione arriva dal suo profilo LinkedIn, dove si possono apprendere anche alcuni dati di Diablo Immortal , altro titolo che figura nel suo portfolio. Il gioco di ruolo d'azione di Blizzard e NetEase ha incassato 500 milioni di dollari nel suo primo anno, superando i 30 milioni di download. In questo caso, non ci sono numeri aggiornati.

Ricavi enormi

Call of Duty: Mobile è la versione free-to-play della celebre serie di sparatutto militari, pensata appositamente per i sistemi mobile. Ormai non fa più impressione sapere che un free-to-play riesce a incassare cifre che i titoli tradizionali possono solo sognare, grazie a Battle Pass e altri acquisti in gioco.

Comunque sia, i risultati di Call of Duty: Mobile e Diablo Immortal fanno ben capire come mai molti editori abbiano tentato e stiano ancora tentando la strada dei live service.

È noto, che al lancio Call of Duty: Mobile ebbe un enorme successo, superando titoli quali PUBG, Fortnite e Apex Legends. Nella sua prima settimana, totalizzò oltre 100 milioni di download tra versione iOS e versione Android. Nemmeno Warzone Mobile è riuscito a scalfirlo: pur arrivato dopo, ha registrato un successo inferiore, guadagnando in un anno quello che Call of Duty: Mobile guadagna in un mese, tanto che Activision ha interrotto il supporto per quest'ultimo. In effetti, avere due Call of Duty free-to-play non è sembrata una grande idea.