Un singolo gioco di Call of Duty ha appena superato il miliardo di giocatori: vediamo qual è

Spesso si parla dei risultati dei capitoli principali di Call of Duty, che ogni anno arrivano e vendono milioni di copie. Sappiamo bene però che molti più giocatori optano per i free to play e COD da tempo ha i propri capitoli ad accesso gratuito a disposizione degli utenti. Un esempio è Call of Duty Mobile, che ha raggiunto un nuovo record.

Come segnalato tramite Twitter dall'account ufficiale dedicato al videogioco, Call of Duty Mobile è stato scaricato da un miliardo di giocatori in tutto il mondo.