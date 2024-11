Il nuovo trailer di Farming Simulator 25 presenta il ricchissimo parco veicoli

Tanti veicoli

Il video è stato accompagnato da un comunicato ufficiale in cui si afferma che Farming Simulator 25 offrirà un'esperienza autentica, con più di 400 macchinari e attrezzature di oltre 150 marchi rinomati in tutto il mondo.

Tra i modelli che possiamo ammirare nel filmato, spiccano la mietitrebbia John Deere serie S700, che raggiunge una potenza di 625 cavalli, o il Case IH Steiger 715 Quadtrac, con ben 778 cavalli sotto il suo cofano. Ogni dettaglio delle macchine è digitalizzato in modo realistico, e il trailer mostra i macchinari nei loro minimi particolari. A partire dal 12 novembre, i giocatori potranno scegliere i loro marchi preferiti, come Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra, e molti altri.

Ma non ci saranno solo i macchinari, perché gli oggetti di marca si troveranno anche nei nuovi capannoni dedicati agli attrezzi manuali. Quindi aspettatevi motoseghe di vari produttori, per fare un esempio, che i giocatori possono conservare e condividere in modalità cooperativa. Gli agricoltori digitali dovranno fare scorta di materiali come pellicole estensibili e reti per balle, disponibili in vari colori e marchi come Rani Plast, John Deere e Fendt.

Oltre alla gestione dei campi con trattori e mietitrebbie, i giocatori potranno ottimizzare il loro raccolto grazie a nuove filiere produttive e a una maggiore varietà di prodotti da vendere. Con l'apertura di un cementificio, si potranno intraprendere grandi progetti edilizi che richiedono cemento. Anche i mercati degli agricoltori si arricchiscono con prodotti freschi come cipollotti, aglio e peperoncino, spesso coltivati in serra. Rifornendo questi mercati, i giocatori garantiranno l'apertura dei negozi a Hutan Pantai, dove sarà possibile vendere la propria merce.

Per il resto vi ricordiamo che Farming Simulator 25 sarà lanciato il 12 novembre 2024 su PC, Mac, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.