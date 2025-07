Farming Simulator 25 ci porta a pescare in Scozia con l'espansione Highlands Fishing

In uscita il prossimo 4 novembre su PC e console, il DLC introduce un'altra forma di coltivazione molto attesa: l'acquacoltura . In Highlands Fishing potremo costruire una fattoria e gestire una barca da pesca nella città di Kinglaig, ispirata alla Scozia : un paradiso fatto di colline verdi e acque ricche di pesci da catturare.

Barche e cipolle tra le novità

Come da tradizione per la serie, anche questa espansione porta con sé un ricco ventaglio di contenuti. Oltre a salmoni, trote arcobaleno e altri esemplari di natura ittica, verrà introdotta la nuova coltura delle cipolle. Debuttano anche nuove attrezzature specializzate e veicoli, con quattro marchi inediti e 20 macchinari per terra e mare - incluse le barche.

Highlands Fishing è inclusa nel Season Pass Anno 1 di Farming Simulator 25, assieme ad altri tre pacchetti, permettendo ai giocatori di risparmiare fino al 25% rispetto all'acquisto separato. Inoltre, sarà disponibile anche la Farming Simulator: Highlands Fishing Edition, che include il gioco base e l'espansione. I preordini inizieranno presto presso i rivenditori selezionati.