Farming Simulator 25 manda Call of Duty: Black Ops 6 a zappare e conquista la vetta della classifica Steam

Come ogni martedì è arrivata la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam nell'ultima settimana, stilata in base ai ricavi in dollari. Non sorprende vedere in prima posizione Farming Simulator 25 dopo gli ottimi numeri registrati al lancio e nei giorni precedenti grazie ai preorder, con il simulatore di vita agricola che ha scalzato dalla vetta della top 10 Call of Duty: Black Ops 6 dopo settimane di dominio incontrastato.

Steam Deck chiude il podio al terzo posto, mentre subito dopo troviamo S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che già solo con i preorder si trova in una posizione molto elevata della classifica. Tra l'altro giusto ieri ha scalato la classifica globale di Steam e dunque è probabile che la prossima settimana lo troveremo sul podio, se non direttamente sulla vetta.