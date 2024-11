NVIDIA svela i nuovi giochi che supportano le sue tecnologie da DLSS 3 al ray tracing, S.T.A.L.K.E.R. 2 compreso

Inoltre, gli utenti di Proton possono ora utilizzare DLSS Frame Generation su Linux per accelerare le prestazioni nei giochi compatibili con Proton.

NVIDIA ha svelato quali sono i nuovi giochi che supportano le ultime tecnologie delle sue schede grafiche . Parliamo di Industry Giant 4.0, Microsoft Flight Simulator 2024, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl e LEGO Horizon Adventures.

I dettagli sui giochi della settimana di NVIDIA

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl permette ai giocatori che disponibili di schede grafiche della linea GeForce RTX 40 di attivare DLSS 3 con Frame Generation e Super Resolution. A questo si aggiunge il fatto che è possibile attivare NVIDIA Reflex per una maggiore reattività. Se giocate in 4K, il DLSS 3 moltiplica i frame di 2,4 volte (valore medio), mentre Reflex riduce la latenza fino a un massimo del 45%. Scaricando i nuovi driver GeForce Game Ready avrete il supporto sin dal lancio.

Microsoft Flight Simulator 2024 utilizza invece NVIDIA DLSS 3 con Frame Generation e Super Resolution, DLAA, ombre in ray-tracing e NVIDIA Reflex. Anche in questo caso non dimenticate di scaricare i nuovi driver Game Ready.

LEGO Horizon Adventures, invece, supporta per i giocatori di GeForce RTX il DLSS 3 con Frame Generation e Super Resolution, migliorando la qualità dell'immagine grazie a DLAA. Potete poi sfruttare migliori riflessi con il ray-tracing e illuminazione ray-tracing.

Industry Giant 4.0, invece, è in Accesso Anticipato e supporta il DLSS 3 con Frame Generation e Super Resolution e DLAA.

In chiusura, per quanto riguarda la nuova build sperimentale di Proton (che serve per giocare su Linux ai giochi di Windows) consente ai possessori di GeForce RTX Serie 40 di moltiplicare le prestazioni nei giochi che supportano DLSS Frame Generation.

Vi segnaliamo infine che NVIDIA interrompe la produzione delle GPU RTX 4070 per far posto alla serie RTX 50.