Hollow Knight: Silksong confermato ufficialmente per il 2025, mostrato del nuovo gameplay

Durante la breve sezione, è stato mostrato anche del gameplay del gioco e Keighley ha confermato che sarà provabile nelle aree di Xbox e Nintendo della fiera di Colonia.

Insomma, dopo anni di attesa i giocatori potranno infine giocare al seguito di uno dei metroidvania più celebrati di tutti i tempi, che si fa attendere dall'ormai remoto 2019.

Il nuovo gameplay mostra in realtà molto poco, come potete vedere dalla registrazione, ma è abbastanza in attesa dell'evento dedicato al gioco, in cui dovrebbero essere forniti tutti i dettagli del caso, tra i quali si spera che spunti anche la data d'uscita.

Hollow Knight: Silksong sarà giocabile anche al Pax West, allo stand di Nintendo. Quindi, è probabile che nei prossimi giorni faremo un'abboffata del gioco e che smetteranno i sacrifici rituali compiuti dai fan.

Non sappiamo su quali piattaforme sarà confermato, ma possiamo darlo per certo su PC, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PlayStation 5.