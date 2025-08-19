8

Hollow Knight: Silksong confermato ufficialmente per il 2025, mostrato del nuovo gameplay

L'ONL 2025 è iniziata con il botto, ossia con la conferma dell'uscita di Hollow Knight: Silksongs nel 2025, di cui sono state mostrate delle nuove sequenze di gameplay.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   19/08/2025
La protagonista di Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong
L'Opening Night Live 2025 della Gamescom è iniziata con una notiza bomba: Hollow Knight: Silksong uscirà nel 2025. C'è quindi la conferma ufficiale, data dal presentatore Geoff Keighley per conto di Team Cherry.

Durante la breve sezione, è stato mostrato anche del gameplay del gioco e Keighley ha confermato che sarà provabile nelle aree di Xbox e Nintendo della fiera di Colonia.

Insomma, dopo anni di attesa i giocatori potranno infine giocare al seguito di uno dei metroidvania più celebrati di tutti i tempi, che si fa attendere dall'ormai remoto 2019.

Il nuovo gameplay mostra in realtà molto poco, come potete vedere dalla registrazione, ma è abbastanza in attesa dell'evento dedicato al gioco, in cui dovrebbero essere forniti tutti i dettagli del caso, tra i quali si spera che spunti anche la data d'uscita.

I fan di Hollow Knight: Silksong stanno compiendo dei sacrifici rituali per avere risposte I fan di Hollow Knight: Silksong stanno compiendo dei sacrifici rituali per avere risposte

Hollow Knight: Silksong sarà giocabile anche al Pax West, allo stand di Nintendo. Quindi, è probabile che nei prossimi giorni faremo un'abboffata del gioco e che smetteranno i sacrifici rituali compiuti dai fan.

Non sappiamo su quali piattaforme sarà confermato, ma possiamo darlo per certo su PC, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PlayStation 5.

