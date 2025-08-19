Hollow Knight: Silksong farà parte dei titoli giocabili della lineup di Nintendo per il Pax West 2025

Nintendo ha annunciato la sua lineup ufficiale per il Pax West 2025, che comprende anche l'attesissimo Hollow Knight: Silksong. Dopo l'annuncio dell'evento dedicato, avvenuto oggi, questa è un'altra conferma non solo dell'esistenza del gioco, ma del suo probabile arrivo a breve, il che farà felice chi lo sta aspettando da anni e anni.