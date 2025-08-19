13

Hollow Knight: Silksong farà parte dei titoli giocabili della lineup di Nintendo per il Pax West 2025

Nintendo ha annunciato la sua lineup di titoli per il Pax West 2025, che comprende anche l'attesissimo Hollow Knight: Silksong.

Uno dei boss di Hollow Knight: Silksong
Nintendo ha annunciato la sua lineup ufficiale per il Pax West 2025, che comprende anche l'attesissimo Hollow Knight: Silksong. Dopo l'annuncio dell'evento dedicato, avvenuto oggi, questa è un'altra conferma non solo dell'esistenza del gioco, ma del suo probabile arrivo a breve, il che farà felice chi lo sta aspettando da anni e anni.

Esiste davvero

Per la precisione, la lineup di Nintendo per l'evento è formata da:

Il Pax West è un evento nato nel 2004 da un'idea di Jerry Holkins e Mike Krahulik, autori del webcomic "Penny Arcade". Fu creato con l'intenzione di dare vita a un festival incentrato esclusivamente sui videogiochi. Con gli anni ha preso sempre più piede, diventando una tappa fissa del mondo dei videogiochi, con una partecipazione sempre maggiore. Quest'anno si svolgerà presso il Seattle Convention Center, da venerdì 29 agosto a lunedì 1° settembre, come sempre durante il fine settimana del Labor Day.

Anche gli altri titoli annunciati sono davvero interessanti, ma ovviamente l'attenzione è tutta puntata sull'opera di Team Cherry, che di suo dovrebbe essere giocabile anche nello stand di Microsoft alla Gamescom 2025.

